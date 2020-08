Povetkin u petoj rundi nokautirao Whytea, morali su mu davati kisik (VIDEO)

Aleksandar Povetkin je u dvorištu bokserskog promotora Eddieja Hearna strašnim nokautom u petoj rundi pobijedio Dilliana Whytea.

Whyte, koji je bio ogromni favorit, već 1000 dana je prvi WBC-ov izazivač za svjetsku titulu te bi automatski dobio priliku za borbu protiv pobjednika susreta Fury – Joshua da nije naletio na aperkat ruskog boksača.

Whyte je pet rundi bez problema kontrolirao borbu, dva puta je rušio Povetkina i njegova pobjeda nije trebala ni u jednom trenutku doći u pitanje. No, u petoj rundi ga je Rus uhvatio na spavanju, otvorio ga je direktom i onda ga nokautirao brutalnim aperkatom. Udarac je bio toliko jak da je Whyte bespomoćno ležao na podu, a liječnici su mu morali donijeti kisik da dođe sebi.

Whyte je bio u toliko lošem stanju da nije bio ni na press-konferenciji, a Povetkin je kratko rekao:

“Nisam osjećao da ću završiti borbu na ovaj način, ali i dalje sam vjerovao u sebe iako me dvaput rušio. No, nije to bilo ništa strašno niti sam bio jako potresen. Ne znam što donosi budućnost, o tome odlučuju menadžeri”, rekao je 40-godišnji Rus.

Autor: Index.hr