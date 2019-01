Potukli se na granici BiH i Hrvatske, žena vrištala

Zbog gužve uzrokovane novogodišnjim praznicima na graničnom prijelazu BiH i Hrvatske u Bosanskoj Gradišci jučer su se potukla trojica muškarca.

Do gužve je došlo nakon što se jedan do njih pokušao vozilom ubaciti u kolonu s benzinske pumpe.

Krivične prijave dobili su 75-godišnjak i njegov 46-godišnji sin iz Travnika te 31-godišnji Austrijanac koji se pokušao “ugurati” u kolonu.

No, otac i sin iz Golfa to nisu dozvolili, nakon čega je došlo do tuče.

Na snimku objavljenom na stranici crna-hronika.info čuju se krici žene koja viče “zovite policiju”, a nakon toga muškarac razbija stražnje staklo na bijelom automobilu, nakon čega počinje žestoka tučnjava u kojoj je troje muškaraca lakše povrijeđeno.

Autor: Avaz