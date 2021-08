Potresna ispovijest pretučene žene iz Pribave: Udarao me je metalnom šipkom jer mu smeta moj roštilj

Mirela Dubinović iz Pribave kod Gračanica, koju je prekjučer s metalnom šipkom udario u glavu komšija Dževad Džaferović, tvrdi da je u posljednjih nekoliko godina podnijela 20 prijava, ali da on nikada nije osuđivan.

Dubinović kaže da je Džaferoviću, između ostalog, smetao i roštilj.

– Ako naložim, tu je policija. Mi smo se od njih udaljili, napravili smo vikendicu. Čovjek mi radi u Sloveniji, a on od njega traži da se potuku, da izgubi papire. To cijelo selo zna. Bezbroj puta sam ga prijavila policiji. Sa svojim maloljetnim sinom, on moju maloljetnu žensku djecu proganja. Curice ne smiju izaći iz dvorišta. Nalijeće s motociklom i na djecu i na mene. Imam snimak, kad sam pokazala policiji, čovjek se smijao – priča Dubinović.

Prema njenim riječima, kćerke ne smiju više ni veš iznijeti.

– On se uhvati za onu stvar i govori „vidite ga“. Ja sam sve to policiji govorila, policija nikada ništa nije poduzela. Protiv njega ima 20 prijava, ali nikada nije osuđivan – dodaje Dubinović.

Ona je ponovila da je kritičnog dana krenula s vozilom da izađe iz dvorišta te da joj je muž pomagao, jer je put nepregledan.

– Tada je naišao maloljetni sin Džaferovića. Muž ga je zaustavio da ga ne udarim, iako isprva nije ni zna ko je, jer je imao kacigu. Njegov sin tada mu je rekao „marš“. Muž je pozvao djeda i kazao mu da mali traži belaja i da nas pusti na miru i tada je sve krenulo – kaže Dubinović.

Kako je ispričala, prvo je krenuo na supruga. Ona je kazala kćerki da snima pa je poletio i na nju.

– Govorila sam, udari mene, ubij mene i tada me šipkom udario po glavi. Potom je došao u Hitnu pommoć, gdje je ganjao muža. Policija zna za njega i da ne smijemo izaći iz kuće. Prijeti i djeci, ne smijemo podići žaluzine. Živim u vikendici, ne smijem u kuću – kroz suze je kazala Dubinović.

Autor: Avaz.ba