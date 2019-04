Potez dana: Igrači Leedsa pustili pogodak Aston Villi

Fudbaleri Leedsa akteri su jednog od najboljih sportskih poteza u 2019. godini, a oni su u meču 45. kola engleskog Championshipa protiv Aston Ville dopustili protivniku da im neometano postigne pogodak jer su oni nešto ranije stigli u vođstvo zanemarući fair-play.

Naime, u jednoj od najbitnijih utakmica ove sezone za Leeds, protiv Aston Ville na svom Elland Roadu, rezultat je do 72. minute bio 0:0, a onda je ekipa Leedsa na zaista ružan način stigla u vođstvo.

Jedan igrač domaće ekipe ostao je ležati na sredini terena, fudbaleri Aston Ville smatrali su da se igra treba prekinuti i prestali su s trčanjem, a to je iskoristio Klich koji je probio po lijevoj strani nakon što je čitava gostujuća ekipa ispala iz igre, postigao je pogodak.

Na terenu je odmah počelo naguravanje između igrača Leedsa i Aston Ville jer su gosti bili zgroženi načinom na koji je ekipa Marcela Bielse stigla u vođstvo, a na kraju je sudija Attwell zbog udaranja protivnika u gužvi koja je nastala pokazao direktan crveni karton gostujućem igraču El-Ghaziju.

Rezultat na semaforu bio je 1:0 za Leeds, ali nakon što je shvatio na koji način je njegova ekipa stigla u vodstvo, trener domaće ekipe Marcelo Bielsa naredio je svojim igračima da ne igraju odbranu te puste fudbalere Aston Ville da izjednače.

Iako je većina igrača stajala na terenu, nekoliko nogometaša Leedsa ipak se protivilo takvoj odluci i pokušali su spriječiti goste da postignu pogodak, ali su odustali od toga u posljednji trenutak i Adomah je neometano pogodio za 1:1.

U prvoj situaciji su domaći igrači postupili nesportski, ali svi oni i prije svega njihov trener, pokazali su nakon toga pravi sportski duh i napravili su jedan od najboljih fair-play poteza u posljednje vrijeme.

“Samo smo vratili gol. Nogomet u Engleskoj je poznat po posebnim sportskim sposobnostima i mislim da iz tog razloga ne moram naročito pričati o ovom što smo danas napravili. U ovoj zemlji je to normalno, a mi smo uradili ono što smo trebali uraditi”, kazao je Bielsa.

WTF is going on in the Leeds – Aston Villa game pic.twitter.com/vamcd5qTG8