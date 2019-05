Postavili kamere da snimaju saobraćaj, ali im sada poziraju galebovi

Službeni Twitter profil “Transport for London”, koji objavljuje snimke s kamera koje nadziru londonske saobraćajnice, i ne zvuči kao mjesto na kojem biste se mogli pretjerano zabaviti.

I to zaista jeste bilo tako dok dva galeba nisu odlučila da je mjesto ispred kamere baš zgodno za odmaranje.

Dvije ptice brzo su postale viralni hit nakon što su počele često slijetati ispred kamere koja nadgleda saobraćaj na “Brunswick Roadu” u Londonu.

Pogled na galebove toliko se svidio ekipi na Twitteru da je na profilu ”Transport for London” osvanuo jedan snimak isključivo jer su ljudi tražili još kadrova zabavnih galebova.

Ta je objava dosad pogledana više od 700 hiljada puta i lajkana više od 22 hiljade puta. TfL ih je nazvao Grim i Stiv.

Galebovi su se prvi put pojavili u ponedjeljak, nakon čega su pred kameru sletjeli još nekoliko puta, piše “Daily Mail”.

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel….. pic.twitter.com/NxKVMqGca3