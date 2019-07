Postaje ozbiljno: Angela Merkel drhtala treći put

Njemačka kancelarka Angela Merkel ponovo je imala napad drhtanja tokom prijema finskog premijera Antija Rinea u Berlinu, prenosi Reuters.

U posljednjih mjesec dana primjećeno je treći put kako Merkel ima probleme da obuzda drhtavicu dok stoji.

Prvi put se to dogodilo dok je dočekivala ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, kada joj je pozlilo dok je sa Zelenskim slušala intoniranje himni na jakom suncu.

Na tadašnjem snimku se vidi kako Merkel podrhtava i kao da teško održava ravnotežu, a tada je rekla da se oporavila nakon što je popila vodu.

Drugi put se tresla tokom ceremonije postavljanja novog ministra pravde u Berlinu pored Frank-Valtera Štajnmajera, kada se moglo vidjeti da se kancelarka Merkel drži za ruke i pokušava da smiri drhtavicu. Poslije dva minuta se smirila i rukovala sa novom ministricom pravde.

Nakon ova dva događaja njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da razumije pitanja novinara o njenom zdravstvenom stanju, ali je naglasila da se osjeća dobro.

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

