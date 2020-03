Posljednjeg dana marta susnježica i snijeg: Sunce se vraća u aprilu

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom ili snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Padavine slabog intenziteta. U večernjim satima smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 3 stupnja.

Sutra u jutarnjim satima padavine su moguće na istoku i jugoistoku Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Više oblačnosti prije podne u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

U Hercegovini bura koja će krajem dana oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu i sjeveru zemlje do 12 sepeni.

Drugog dana aprila u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U petak Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Pogoršanje praćeno padavinama uzrokovaće izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Pojačan osjet hladnoće, usljed nižih temperatura i većeg sadržaja vlage u zraku, loše će djelovati na osobe sa kardiovaskularnim problemima, astmatičare i reumatičare.

Neophodno je povesti računa o primjerenom odijevanju i umanjiti aktivnosti, naročito tokom jutra i večeri. Na jugu malo ugodnije, uz nešto više temperature.

