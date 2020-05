Poslanici o ukidanju paušala, poslanici HDZ-a i SNSD-a negoduju

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završili su raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji predviđa ukidanje paušala.

Izmjene zakona predložili su poslanici Naše stranke Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović te je Marinković-Lepić ocijenila je da je zakon potrebno donijeti zbog pravičnosti jer te naknade smatraju prevelikim i nepotrebnim, a iznose 700 KM.



– Zasnovan je na principima pravičnosti, transparentnosti, fiskalne održivosti, društvene odgovornosti i solidarnosti, a za njegovo provođenje nisu potrebna posebna finansijska sredstva. Naprotiv, njegovim donošenjem ostvarile bi se uštede u budžetu – pojašnjavaju predlagači.



Mjesečni planirani iznos sredstava na ime paušala poslanicima i delegatima je 40.671 KM neto, što za mandatni period od četiri godine iznosi 1.952.245 KM.



Predlagači napominju da primanja poslanika i delegata u Bosni i Hercegovini višestruko prelaze primanja građana i prema toj nesrazmjeru su među najvišim u regionu.



Osim paušala, još dvije vrste novčanih davanja su, umjesto Zakonom, utvrđena Odlukom Zajedničke komisije za administratime poslove Parlamentarne skupštine BiH, za poslanike i delegate koji nisu u radnom odnosu i to razlika рlаte i naknada troškova za službeno putovanje radi učešća nа sjednici doma i radnih tijela.



Da su izmjene zakona neustavne upozorio je poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Nikola Lovrinović koji je upitao šta znači solidarnost kao i to šta se dogodilo s uštedama nakon ukidanja takozvanog “bijelog hljeba”.



– Gdje su te silne pare i to su bile fiktivne procjene jer se to ne dobija automatski nego se mora podnijeti zahtjev i ako ste moralni nećete ni podnijeti zakon tako da priča o fondovima nema nikakvog smisla – podvukao je.



Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sanja Vulić kazala je da ne podržava zakon nego napominje da će svoj novac davati kome želi jer ona želi da to ostane u Republici Srpskoj.



Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Vojin Mitrović zatražio je da s današnje sjenice skine Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I) koji je predložilo Vijeće ministara BiH.



Kako je pojasnio potrebne su dodatne konsultacije jer su u Ministarstvo došle inicijative šefa Delegacije Evropske unije u BiH Johanna Sattlera i entitetskih ministarstava te je ministar kazao da je cilj je svima da se donese zakon koji će biti provodiv na teritoriji BiH.



Njime se uređuju uvjeti korištenja elektronskog potpisa, elektronskog pečata, elektronskog vremenskog žiga i elektronske preporučene dostave u pravnom predmetu, upravnim, sudskim i drugim postupcima.



No odlučeno je da se to ne skida s dnevnog, a o ova dva zakona poslanici će se izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda.

Autor: Fena