Pompeo: Kim Džong Una nijesmo skoro vidjeli, u zemlji možda već vlada glad

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država nijesu se skoro vidjeli sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom, rekao je državni sekretar Majk Pompeo.

On je izrazio sumnju da bi ta zemlja mogla biti pogođena ili koronavirusom ili glađu zbog svjetske krize, prenosi CNN.

Kim, star 36 godina, posledji put se pojavio u javnosti 12. aprila, zbog čega su se pojavile glasine da je ozbiljno bolestan.

Ipak, zvaničnici Sjeverne Koreje su to negirali i iznijeli mogućnost da je sjevernokorejski “vrhovni vođa” u odmaralištu Vonsan kako bi se zaštitio od koronavirusa.

Sjeverna Koreja je zatvorila granice krajem januara zbog pandemije koronavirusa.

U intervjuu za Foks njuz, Pompeo je o Kimovom zdravlju rekao:

“Nijesmo ga vidjeli, nemamo nikakve informacije danas, ali pratimo pomno. Postoji veliki rizik da će u Sjevernoj Koreji doći do gladi i nestašice hrane. Svaku od tih stvari pomno pratimo, jer one imaju stvarni uticaj na našu misiju, koji u konačnom ima cilj za denuklearizaciju Sjeverne Koreje”, rekao je on.

CNN piše da je tokom 1990-ih u Sjevernoj Koreji glad ubila stotine hiljada ljudi.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je povodom zdravlja Kima Džong Una da “ima veoma dobru ideju”, ali da “ne može da govori o tome”.

“Samo mu želim dobro”, rekao je Tramp.

Kim Džong Un nije se pojavio 15. aprila na velikoj proslavi osnivača države i svog djede, zbog čega su se pojavila nagađanja da nije u dobrom zdravstvenom stanju.

Postoje potvrde japanskih medija da je Kim nedavno imao operaciju srca.

