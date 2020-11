Pomagali policiji: Mladići iz Turske povrijeđeni u napadu u Beču

U Beču je večeras izvršen teroristički napad u kojem je prema pisanju austrijskih medija najmanje sedam osoba stradalo.

U napadu je kako je potvrdila policija u Beču učestvovalo nekoliko osoba, a pucalo se ukupno šest minuta.

Bili su naoružani automatskim puškama, također ranjeno je nekoliko osoba, među kojima i policajac.

Istovremeno i ministar unutrašnjih poslova Austrije je kazao da je jedan od napadača ubijen.

Na društvenim mrežama je povodom ovog terorističkog napada već počelo sa vrijeđanjem muslimana, aludirajući da su upravo muslimani izveli ove napade, a na te uvrede jedan mladić, porijeklom iz Turske je objavio potresan video.

Na snimku se može vidjeti kako je nekoliko mladića iz Turske povrijeđeno u večerašnjem napadu, dok su pomagali ranjenima.

Pogledajte video:

While you were barking there, brave #Turkish youth got injured while helping the #Vienna police. pic.twitter.com/34BDtfC1wr