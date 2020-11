Poljak se cijelu prvu rundu borio sa slomljenom nogom

Poljski borac Andrzej Grzebyk cijelu rundu se borio sa slomljenom nogom prije nego što je sudija označio njegove kraj borbe s Litvancem Mariusom Žaromskisom, koji je tako na svojem KSW debiju ostvario pobjedu.

Grzebyk se povrijedio odmah u prvom udarcu. Pogledao je u nogu, u kojoj je očito osjetio bol, ali nastavio se boriti i izdržao skoro punih pet minuta prve runde. Tada je u ležećem položaj, sudiji pokazao na nogu, a ovaj je prekinuo meč.

KSW je objavio da je domaćem borcu slomljena noga.

Andrzej Grzebyk suffers a broken leg. Zaromskis wins his KSW debut! #KSW56



What heart by Grzebyk to fight for five minutes with a broken leg!! pic.twitter.com/g3pVQBkLG4