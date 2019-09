Političar ispred parlamenta izvadio pištolj i počeo pucati po ljudima

Dvije osobe su upucane ispred parlamenta u glavnom gradu Haitija Port o Prensu. Na njih je pucao tamošnji senator, a incident se dogodio u momentu kad se čekala potvrda o imenovanju novog premijera.

Naime, Žan Mari Ralf Fetier (Jean Marie Ralph Féthière), senator izabran na sjeveru zemlje, u lice je upucao AP-ovog fotoreportera, dok je drugi ranjenik tjelohranitelj i vozač.

Fotoreporter je zadobio lakše fizičke povrede, a doktori su mu na mjestu incidenta izvadili fragmente metka.

Drugi ranjeni muškarac ispričao je kako je vidio kako senator vadi pištolj dok se probijao kroz grupu demonstranata. Patris Dumont (Patrice), senator koji se našao na mjestu pucnjave, otkriva da je Fetier upozorio demonstrante da će pucati ako mu ne dopuste da ode.

On je kasnije pokušao opravdati svoje potez, iako zapravo nije priznao da je iz pištolja i pucao.

-Napala me grupa nasilnih militanata. Pokušali su me izvući iz vozila. Zato sam se branio. Samoodbrana je sveto pravo. Naoružani pojedinci su me ugrozili. Bio je to proporcionalan obračun. Jednaka sila, jednak odgovor – izjavio je Fetier.

Kako je izjavio, nije znao da je među demonstrantima bilo i novinara. Kacigu i ogroman natpis ”PRESS” na prsima koje je nosio fotoreporter tvrdi da nije vidio.

