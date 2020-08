Policija ranila Afroamerikanca, na mjestu događaja okupili se prosvjednici (VIDEO)

U gradu Kenosha u američkoj saveznoj državi Wisconsin policija je, reagirajući na dojavu o obiteljskom nasilju, pucala na jednog Afroamerikanca, koji je ranjen te je sa ozljedama opasnim po život prevezen u bolnicu.

Ranjenog muškarca u bolnicu je prevezla policija. Incident se dogodio u nedjelju oko 17 sati po lokalnom vremenu, a ubrzo se na mjestu događaja okupilo oko 60 građana, koji su počeli prosvjedovati.

Policija zasad nije objasnila zbog čega su policajci upotrijebili vatreno oružje, a incident će istražiti ministarstvo pravosuđa savezne države Wisconsin.

Amerika je ovog ljeta svjedočila brojnim prosvjedima zbog policijske brutalnosti i rasizma nakon tragične smrti 46-godišnjeg Afroamerikanca Georgea Floyda, koji je umro zbog brutalnog postupanja policije.

Sad. Jacob Blake looks like he could have been grabing a gun. He wouldn’t have got himself shot if he had just followed the cops’ reasonable instructions in Kenosha WI. pic.twitter.com/rkYxJr0Pkp