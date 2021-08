Policajac držao koljeno na vratu NBA zvijezde, pa ga elektrošokirao u prsa

Krajem jula iz Amerike je stigla vijest o uhićenju Jaxsona Hayesa, mladog košarkaša New Orleans Pelicansa, nakon što je policija stigla pred njegovu kuću zbog poziva o mogućem porodičnom nasilju.

Nekoliko dana kasnije TMZ je objavio snimku na kojoj se vidi kako tri policajca pokušavaju savladati 211 cm visokog košarkaša ispred ulaza u kuću, a jedan ga elektrošokira.

Policija Los Angelesa uskoro je pokrenula istragu zbog moguće prekomjerne upotrebe sile, a u petak je objavila puno dulju snimku kamere s tijela jednog od policajaca.

Na njoj se vidi kako jedan policajac drži koljeno na Hayesovu vratu, dok 21-godišnjak više puta pokušava procijediti “ne mogu disati”, što je užasnulo Ameriku i podsjetilo na slučaj Georgea Floyda, koji je u identičnoj situaciji prošle godine izgubio život i postao jedan od simbola pokreta Black Lives Matter.

No na ovoj se snimci vidi da je situacija eskalirala nakon što je Hayes odgurnuo jednog od policajaca prema zidu, uslijed čega su ga trojica pokušala obuzdati i staviti mu lisice.

Jedan mu je policajac stavio koljeno na vrat, što je metoda koju su nakon smrti Georgea Floyda zabranili brojni policijski ogranci u SAD-u, uključujući LAPD. Hayes je barem četiri puta izustio: “Ne mogu disati.” Zatim je drugi policajac rekao ovom da makne koljeno, što je on istog trenutka i učinio. Nekoliko sekundi kasnije Hayesa su elektrošokirali u prsa.

Košarkaš se i dalje opirao i svađao s policajcima, iako ga je djevojka, navodna žrtva nasilja, preklinjala da prestane. Nakon svega Hayes je priveden zbog opiranja uhićenju.

Prije samog sukoba situacija je bila vrlo napeta. Policija je Hayesa i još jednu osobu zatekla na prilazu kući, a on je objasnio da se posvađao s djevojkom, da je bacala neke stvari na njega i da sad on i rođak to čiste. Hayes je bio vidljivo naživciran dolaskom policije, htio se vratiti u kuću i inzistirao da im treba nalog ako žele ući. Rođak ga je pokušavao primiriti, ali i braniti od policije.

Policija je pred kuću mladog centra Pelicansa stigla nakon poziva rođakinje njegove djevojke, od koje je primila poruku da je Hayes “postao glasan i nasilan”. Prema američkim izvješćima, djevojka je odbila surađivati s policijom u istrazi.

