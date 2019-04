Pokušaj vojnog puča u Venecueli

Lider opozicije u Venecueli Huan Gvaido objavio je danas snimak iz vojne baze u blizini Karakasa u kojem je, okružen vojnicima u uniformama i u društvu jednog od opozicionih lidera Leopolda Lopeza, pozvao vojni ustanak. Ubrzo potom pojavile su se informacije da je vojska izašla na ulice, a portparol Madurove vlade potvrdio je da je puč u toku.

Vladimir Padrino Lopez, ministar odbrane Veneceule, oglasio se na Tviteru povodom današnjih događaja u Karakasu i naveo da “nacionalne oružane snage ostaju čvrste u odbrani nacionalnog ustava i zakonitih organa zemlje”.

“Sve vojne jedinice raspoređene u osam integralnih regiona odbrane prijavljuju normalan rad u kasarnama i vojnim bazama, pod komandom svojih komandanata”, naveo je on u jednom od tvitova.

“Oni su kukavice! Čvrsto ćemo stajati u odbrani ustavnog poretka i mira Republike, uz pomoć zakona, razuma i istorije. Uvjek odani, izdajnici nikada!”, naveo je u sljedećem tvitu.

Ministar Venecuele za komunikacije Horhe Rodrigez napisao je ranije na Twitter da je u u Venecueli u toku pokušaj državnog udara.

On je dodao da venecuelanskim vlastima otpor pruža “mala grupa vojnika-izdajnika”.

Agencija AP javlja da je upotrijebljen suzavac pored vazdušne baze u Karaksu u kojoj je u toku sastanak predsjednika Skupštine Venecuele Huana Gvaida sa 70-tak vojnicima.

Prethodno, Gvaido je pozvao venecuelansku vojsku da ga podrži u prekidanju “uzurpacije” koju vrši predsjednik Nikolas Maduro. Kako je rekao u snimku, započeo je završnu fazu svog plana da smijeni Madura.

Snimak objavljen na njegovom Tviteru nalogu, prema riječima samog Gvaida, nastao je u avio-bazi “La Karlota” u Karakasu.

“Nacionalne oružane snage donijele su pravu odluku i računaju na podršku naroda Venecuele”, dodao je Gvaido.

Lider opozicije u Venecueli proglasio se 23. januara za privremenog predsjednika države.

BREAKING: Guaido’s forces and Maduro’s forces clashing in Venezuela currently after Guaido appeared in a video surrounded by millitery. #Guaido #Venezuela



pic.twitter.com/HwM2KcyOeg