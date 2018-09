Pokušaj ubistva u Bihaću: U tuči migranata 31-godišnjak izbo nožem 17-godišnjaka

Policijskoj stanici Bihać obratio se sinoć uposlenik zaštitarske agencije angažiran na osiguranju Đačkog domu, gdje su smješteni migranti, koji je prijavio da je došlo do fizičkog obračuna između migranata u neposrednoj blizini Đačkog doma te da je jedan od migranata povrijeđen.

Sedamnaestogodišnji migrant iz Pakistana zadobio je teške tjelesne povrede u obračunu u blizini Đačkog doma u Bihaću, potvrdila je Snežana Galić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK), za Avaz.ba.

Izlaskom na lice mjesta događaja, na parking prostoru Đačkog doma, policijski službenici zatekli su migranta koji je imao vidnu povredu u predjelu abdomena dobivenu upotrebom hladnog oružja.

– Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć te je prevezen do Kantonalne bolnice Bihać, gdje su mu konstatirane teške tjelesne povrede i gdje je zadržan na liječenju – navodi se u saopćenju.

Uviđajne radnje obavili su istražitelji Sektora kriminalističke policije, koji su utvrdili da je došlo do fizičkog sukoba između H. C., rođen 2001. godine, iz Pakistana i još jednog migranta L. A. K. (1987.) iz Pakistana, koji je upotrebom hladnog oružja noža nanio teške tjelesne povrede H. C.

Sedamnaestogodišnjak je hospitaliziran, a druga osoba je privedena.

– Povrijeđena osoba je prevezena u Kantonalnu bolnicu, gdje su joj konstatirane teške tjelesne povrede. Jutros su mi rekli da je van životne opasnosti – izjavila je Galić.

