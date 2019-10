Pojavili se prvi snimci turskih napada na Siriju: Vlada panika, narod masovno bježi (VIDEO)

Svjetski i lokalni mediji ubrzano donose prve snimke i fotografije ratnih dejstava turskih snaga na sjeveru Sirije, prenosi Fokus.ba.

Vojska te zemlje, naime, otpočela je operaciju “Izvor mira” sa ciljem da, kako kažu, “unište terorističku pretnju i uspostave bezbjednu u slobodnu zonu u tom regionu”.

Mediji, inače, prenose da su, uporedo sa turskim, napad otpočele i kurdske snage.

Istovremeno, Euronews je objavio snimak turskih aviona koji iz baza u toj zemlji polijeću prema tursko-sirijskoj granici.

Na slikama i snimcima vide se, kako se tvrdi, i kolone kurdskih izbjeglica koje ubrzano napuštaju zonu napada turskih snaga.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zatražio je od Turske da “dodatno ne destabilizira regiju” svojom vojnom akcijom na sjeveru Sirije.

I Jean-Claude Juncker, jedan od glavnih zvaničnika Evropske unije pozvao je Tursku da zaustavi vojnu operaciju u sjevernoj Siriji i upozorio je da EU neće pomoći Ankari da uspostavi bilo kakvu sigurnu zonu u toj regiji.

