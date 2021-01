Pogledajte video: Kamere snimile migrante kako provaljuju u prodavnicu, komšija vlasnika ih uhvatio na djelu

Iako do sada nije bilo zabilježenih slučajeva napada migranata na imovinu stanovnika Kaknja, to se jutros promjenilo kada je jedan uhvaćen na djelu prilikom krađe u prodavnici “Bare“ koja se nalazi u istoimenom naselju.

Naime, kako nam je pojasnio vlasnik radnje Berislav Tomić, provala u njegovu trgovinu dogodila se jutros oko 2.30 sati, a nakon što se oglasio alarm njegov komšija Elvir Silajdžić je jednog zatekao u krađi te ga je uhvatio i zadržao do dolaska policije.

Saučesnik pobjegao

Drugi migrant koji je čuvao stražu je uspio pobjeći i za njim traga policija.

– Komšija Elvir ima ključeve od prodavnice, pošto se dešava da se upali alarm pa on siđe i ugasi ga, jer živi iznad. Kada se alarm oglasio on je sišao dole i vidio je da su vrata otvorena. Pokušao je ući unutra da izgasi alarm. U međuvremenu je vidio čovjeka za pultom pored kase. Šokirao se. Lopov kada je vidio Elvira ruku je spustio ka sredini stomaka pa je komšija pomislio da možda ima pištolj i prepao se. No, ubrzo je shvatio da lopov nije bio naoružan – ispričao nam je Tomić.

Odvela ga policija

Hrabri komšija je potom odlučio da savlada i uhvati lopova.

– Prstom mu je pokazao da dođe, odnosno da izađe iza pulta. Taj migrant je fino prišao, normalno…Komšija ga je izveo iz prodavnice i pozvao suprugu da mu snese mobitel. Pozvao me je i kazao mi šta se dogodilo i ja sam odmah obavijestio policiju koja je brzo stigla. Sa pulta je sve bilo srušeno. Kada ga je policajac pitao zašto je provalio u prodavnicu on je kazao da je bio gladan. Ja mu rukom malo jaknu razmaknem, kad unutra torbica s novcem i počeše kutije od cigareta ispadati. Ne znam kolko je uzeo policija ga je tako odvela. Ovaj drugi što je čuvao stražu pobjegao je – pojasnio je Tomić.

On je dodao da lopov nije ukrao hranu, već samo novac i cigarete.

Autor: Avaz.ba