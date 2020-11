Pogledajte video haosa na ulicama Madrida

Policija u Španiji privela je više desetina ljudi tokom protesta, koji se održavaju zbog novih mjera restrikcije uvedenih zbog pandemije koronavirusa.

Dvanaest ljudi, među njima troje policajaca, povrijeđeno je u sukobima, saopćile su službe za vanredne situacije. Policija je saopćila da je privela 32 osobe, prenio je AFP.

U nekim gradovima, zabilježeni su slučajevi pljačke i vandalizma.

Najveći nemiri i sukobi zabilježeni su u Madridu gdje su demonstranti uzvikivali “sloboda”, palili kante za smeće i postavili barikade na glavnoj aveniji u centru grada.

Demonstranti su gađali policiju kamenjem i petardama.

U mjestu Logrono, u regionu La Rioha, manja grupa izgrednika palila je kante za smeće i razbijala izloge prodavnica.

Neredi su izbili nakon odluke o zatvaranju restorana i barova u ovom regionu. Lokalni mediji javili su da su mladi ljudi sa kapuljačama pljačkali prodavnice odjeće.

Policija je uhapsila šest ljudi u mjestu Logrono, rekla je portparol policije. Još 10 ljudi privedeno je u gradovima Bilbao i Santander na sjeveru zemlje.

U gradu Malagi, na jugu zemlje, demonstranti su prevrtali kante za smeće i gađali policiju kamenjem. Premijer Pedro Sančez osudio je nerede.

– Nasilno i iracionalno ponašanje pojedinih grupa ne može se tolerisati. To nije način rješavanja stvari – napisao je Sančez na Twitteru.

On je dodao da se pandemija može pobijediti samo odgovornošću, jedinstvom i požrtvovanošću.

Najmanje 20 policajaca povrijeđeno je u petak u sukobima sa demonstrantima u centru Barcelone, dok je 12 osoba privedeno.

Španija je prošle sedmice uvela noćni policijski sat u cijeloj zemlji u pokušaju da zaustavi širenje epidemije. Skoro svi španski regioni zatvorili su granice.

I pored mjera restrikcije broj zaraženih stalno raste. Od posljedica infekcije u Španiji je do sada umrlo više od 35.000 ljudi, a zaraženo je više od 1,1 milion.

