Pogledajte: Umalo sudar ruskog i američkog broda, pljušte optužbe

Američka mornarica objavila je prvi video-snimak koji prikazuje blizak susret američkog i ruskog ratnog broda u Istočnokineskom moru. Obje strane okrivljuju jedna drugu za agresivno zaobilaženje.

Prva se oglasila ruska Pacifička flota, koja je saopštila da je Moskva uložila protest nakon što je, kako tvrdi, američka krstarica omela prolazak razaraču Admiral Vinogradov, prišavši mu na 50-ak metara.

To je, kako navodi, primoralo ruski brod da izvede opasan manevar.

Kako prenosi TASS, incident se dogodio jutros u 6:35 po moskovskom vremenu u jugoistočnom dijelu Istočnokineskog mora, kada su udarna grupa Pacifičke flote i američke krstarice išle u paralelnim smjerovima.

“Američka krstarica Chancellorsville iznenada je promijenila smjer i presjekla put razaraču Admiral Vinogradov 50-ak metara od broda. Kako bi spriječila sudar, posada Admirala Vinogradova bila je primorana izvesti hitan manevar”, navodi se u saopštenju ruske flote.

Potom je američka mornarica saopštila da se ruski razarač umalo sudario s jednom od američkih krstarica u, kako je navela, Filipinskom moru i osudila incident kao “nesiguran i neprofesionalan”.

“Dok je obavljao operacije u Filipinskom moru, ruski razarač klase Udaloj nesigurno je manevrisao protiv američkog Chancellorsvillea”, rekao je portparol američke Sedme flote, zapovjednik Clayton Doss.

Odbacio je tvrdnje Rusije da je američki brod taj koji se opasno ponašao kao “propagandu”.

Doss tvrdi da je ruski razarač taj koji je prišao na između 15 i 30 metara Chancellorsvilleu, prenosi Reuters.

