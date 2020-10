Pogledajte trenutke rušenja zgrada, samo u Izmiru srušeno njih 20

Izmir i Samos je pogodio mini tsunami, ulice su poplavljene.

Zemljotres magnitude 7 stepeni po Rihteru pogodio je otok Samos u Grčkoj te turski priobalni grad Izmir.

Prema pisanju grčkog dnevnog lista “Ekathimerini”, podrhtavanje koje je trajalo dugo osjetilo se širom Grčke te sve do Istanbula. Nakon prvog potresa, uslijedila su još tri s maginutdama 4.1, 4.2 i 4.8.

Lokalni mediji javljaju o šteti na objektima i cestama, srušenim zgradama na Samosu. Na društvenim mrežama građani koji su snimili trenutka potresa objavljuju vedee.

BREAKING – Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU