Pogledajte snimku uhićenja u Beču, navodno se radi o napadačima

ISPRED sinagoge u centru Beča večeras oko 20 sati došlo je do pucnjave i napada bombom. Čulo se nekoliko pucnjeva u blizini Schwedenplatza. Mediji javljaju kako se jedna osoba raznijela eksplozivnim pojasom.

Mediji pišu kako je ubijeno sedam osoba te da se u bolnici nalazi više od 15 osoba.

Nakon napada policija je objavila da je jedan napadač ubijen, ali ih je više u bijegu.

Na Twitteru se pojavila snimka koja navodno prikazuje uhićenje četvorice napadača.

#BREAKING: Unconfirmed reports now that the terrorists haven been just captured by the Austrian police in #Vienna!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien #synagoge #Hilton #hotel pic.twitter.com/B6M7cw9yZT