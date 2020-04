Pogledajte reakciju doktorice Bijele kuće dok Trump priča o liječenju dezinficijensom

PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump jučer je zaprepastio javnost SAD-a svojim komentarima o novoj metodi liječenja koronavirusa.

Naime, Trump je predložio da znanstvenici istraže dvije metode, uvođenje UV-zraka u tijelo i ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva u pluća. Svoje komentare je izjavio nakon prezentacije stručnjaka o tome da dezinfekcijska sredstva, vrućina i sunčeve zrake uništavaju koronavirus na površinama.

Dr. Deborah Birx, koordinatorica za borbu protiv koronavirusa Bijele kuće, jedva je slušala Trumpove prijedloge o čemu govore i njezine reakcije u trenucima dok je predsjednik SAD-a predlagao metode za koje svi znaju da mogu biti opasne po život.

Trump se nakon osude medicinske struke branio da je bio sarkastičan.

Pogledajte video:

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA