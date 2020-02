Pogledajte nevjerovatnu reakciju sudije na brutalni nokaut (VIDEO)

Sudija Sittichai Ineiad postao je junak u borilačkim krugovima nakon nevjerovatne reakcije na borbi promocije Muay Hardcore.

Borac Soa Sovarathan je udarcem laktom ljevicom žestoko uzdrmao suparnika, a zatim desnim laktom “uspavao” borca koji se zove Neymar.

U svemu tome zablistao je sudija udac koji se bacio uporedo s Neymarom i zaštitio mu glavu kako bi ublažio njegov strašni pad.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI