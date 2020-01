Pogledajte kako ljudi padaju kao pokošeni od korona virusa (VIDEO)

Cijeli svijet s pažnjom prati rast broja oboljelih od novog korona virusa koji u Kini iz dana u dan odnosi sve više života. Šire se snimci ljudi koji padaju mrtvi.

Smrtonosni virus potekao je iz grada Vuhana, sa divlje pijace, a brzo je počeo da se širi najprije tim gradom od 11 miliona stanovnika, da bi potom bolest prešla i u okolne radove, ali i susjedne države.

Blokada ulaza i izlaza do sada je uvedena u najmanje deset gradova u centralnom dijelu zemlje – u Vuhanu, gdje se virus pojavio, i u devet susjednih gradova, među kojima su Huangang, Čibi, Sindjijang, Sijantao. Svi pripadaju provinciji Hubej, središtu zaraze.

Bolest je potvrđena i u najmnogoljudnijim kineskim gradovima Pekingu i Šangaju, ali i u okolnim državama. Slučajevi zaraze zabilježeni su i van Kine – u Hongkongu, Makau, Tajvanu, Tajlandu, Singapuru, Vijetnamu, SAD, Japanu i Južnoj Koreji, ali većinu tih ljudi čine oni koji ili potiču iz Vuhana ili su nedavno bili u tom gradu.

Do sada je od posljedica novog korona virusa umrlo 25 osoba, dok je preko 800 ljudi oboljelo. Ipak, iz Svjetske zdravstvene organizacije smatraju da je još rano podizati nivo opasnosti na onaj koji označava vanrednu opasnost za cijeli svijet.

Za to vrijeme, društvenim mrežama šire se snimci ljudi koji su, kako se tvrdi, zaraženi korona virusom i koji kao kruške padaju na ulicama.

#BreakingNews: Chinese hospitals in several big cities are overwhelmed due to #coronavirus outbreak and can’t accept many patients. Some people are falling and dying on the streets. As Wuhan virus spreads across the country, China puts more cities on lockdown. pic.twitter.com/WdfElaRxQ3