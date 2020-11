Pogledajte bizarnu borbu djevojke i čovjeka od 240 kilograma

Dok Amerikanci kao eksibicijski spektakl organiziraju borbu legendarnih boksača Majka Tajsona (Mike Tyson) i Roja Džonsa (Roy Jonesa Jr.), Rusi imaju drugačiju viziju.

Tako je na ruskoj borilačkoj priredbi “Our Business” dogodila se do sada neviđena, poprilično bizarna borba, poše Gol.hr.

Na jednoj strani bila je Darina Mazdyuk, profesionalni borac teška 63 kilograma, a na drugoj Grigori Čistjakov, Youtuber koji teži čak 240 kilograma! Zbog njega su organizatori morali donijeti i posebnu vagu na službeno vaganje…

Mazdyuk u karijeri ima četiri pobjede i poraz, a pokazala je da znanje pobjeđuje sirovu masu. Srušila je protivnika na pod i dovršila borbu ground and pound udarcima.

Tako je postala pobjednica naslovne borbe ove neobične piredbe.

