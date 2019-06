Poginuo jedan od pilota borbenih aviona koji su se sudarili u Njemačkoj

Lokalni mediji javljaju da je jedan od pilota pronađen živ u krošnji drveta ali da je drugi poginuo

Jedan pilot je poginuo nakon sudara dva borbena aviona “Eurofighter” njemačkih snaga iznad sjeveroistoka Njemačke, a drugi je uspio da se katapultira i bezbjedno spusti padobranom, javili su danas lokalni mediji.

Njemačka vojska saopštila je da borbeni avioni nisu nosili municiju kada su se sudarili nedaleko od vojne baze “Lage” u pokrajini Mecklenburg-Vorpommern.

“Bili su na zadatku sa trećim borbenim avionom. Pilot trećeg aviona vidio je sudar i prijavio je da se dva padobrana kreću ka zemlji”, navodi se u saopštenju.

Međutim, lokalni mediji javljaju da je jedan od pilota pronađen živ u krošnji drveta ali da je drugi poginuo.

Nisu saopšteni drugi detalji o okolnostima nesreće.

🇩🇪 Two German armed forces Eurofighter jets have collided and crashed in the Müritz area of north-eastern Germany.

Local media showed footage of the smoke from both planes after they had hit the ground. The two planes were based at Laage near Rostock pic.twitter.com/Cnj1ALBCPm