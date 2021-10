Podržava li Vučić ovo što Dodik radi, vrijeme je da se izjasni

Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH je gostujući na FTV-u poručio da se aktualna situacija nimalo ne smije potcjenjivati.

– Dakle, vrlo objektivno i ozbiljno treba da je analiziramo. Treba nam jedan mudar pristup u odgovoru na sve ove izazove koji su trenutno pred nama i koji nas čekaju u neposrednoj budućnosti. I naravno treba nam odlučnost da štitimo državu BiH i njene institucije. Dodik sasvim sigurno ne može uspjeti sa ovom svojom akcijom. Ovo će se sve skupa završiti tako što će Dodik otići sa političke scene. Na institucionalan način. Govorimo stalno o institucijama BiH. One moraju da štite suverenitet i integritet BiH. Moraju da štite dostignuti nivo reformi. One su za to osposobljene. Pitanje je da li kod nekih ima ili nema volje, ali ovo je zadatak institucija BiH, kaže Džaferović.

Džaferović navodi da je međunarodna zajednica do sada trebala zaustaviti Milorada Dodika i da Dodik mora otići sa političke scene BiH.

– To je sada potpuno jasno. Ja sam vidio da se on poigrava sa Predsjedništvom BiH i pozvao sam Christiana Schmidta da ga smijeni. Došao je na sjednicu i kaže ne blokira rad institucije, a onda ne glasa ni za jednu odluku Predsjedništva, pa, između ostalog, ni za one koje su formalnog karaktera. I tada sam rekao da visoki predstavnik treba da upotrijebi sve mehanizme kojima raspolaže kako bi jednostavno pomogao BiH da deblokira svoje institucije, uključujući naravno i smjenu. I to odnosi na svakoga, pa i Milorada Dodika. Niko nema pravo da blokira rad institucija BiH. Danas čujemo nešto veći stepen zabrinutosti ukupne međunarodne zajednice, pa i visokog predstavnika. do ovog stepena nas je dovelo upravo nedjelovanje onih koji su trebali do sada da djeluju. Ja se nadam da su shvatili u šta nas sve skupa pokušava uvesti Milorad Dodik i da će reagirati, kaže Džaferović.

O reakciji Aleksandra Vučića kaže da niko ne nastoji ukinuti Republiku Srpsku.

– Ako kažemo da poštujemo Dejtonski mirovni sporazum onda kažemo da poštujemo i državu BiH i njenu unutrašnju strukturu, a dio njene unutrašnje strukture su i entiteti. I mislim da niko unutar BiH ne prijeti RS-u. Ali iz RS-a Dodik i njegova klika prijete državi BiH i na taj način urušavaju Dejtonski mirovni sporazum. Ja mislim da je sada vrijeme da gospodin Vučić izađe u javnost i da osudi ovo Dodikovo ponašanje. Odveć je tu bilo koketiranja, stajanja uz Dodika kada on prijeti teritorijalnom integritetu. Vučić jeste izgovarao da poštuje Dejton, da poštuje BiH i RS unutar BiH. On to stalno izgovara. Ali situacija u BiH u ovom trenutku je otišla dalje i on, ukoliko želi da pokaže da zaista poštuje Dejtonski mirovni sporazum, treba da javno pozove Dodika da ovo ne radi u BiH. Mislim da je sada za to vrijeme. Ukoliko to ne uradi imamo pravo da sumnjamo da podržava ovo što Dodik radi, kaže Džaferović.

Autor: Vijesti.ba