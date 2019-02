Početak Zajedničkog UN programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, uz podršku Vlade Švicarske, simboličnom ceremonijom u Maglaju u petak 22. februara objavili su početak četvorogodišnjeg programa za smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj koji je namijenjen za lokalne zajednice.

Zajednički UN program „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“ ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM će podržati bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja.

„Da li ste planirali akcije za prevenciju katastrofa u budžetima za 2019? Imate li planove za nastavak aktivnosti u vanrednim situacijama? Da li su ti planovi uzeli u obzir potrebe najranjivijih grupa?“ –podsjetila je ovom prilikom Rezidentna koordinatorica UN u BiH Sezin Sinanoglu i dodala „Iako je postignut napredak, još mnogo posla je pred nama i ovaj program će u tome pomoći. Prevencija katastrofa nije zadatak samo jednog ministarstva, lokalne zajednice, institucije ili agencije, nego obaveza svih nas: počevši od svakog pojedinca do vlasti na najvišim nivoima. To je zajednički napor i jedino tako možemo doći do sigurnih i spremnih zajednica.“

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbara Datwyler Scheuer istakla je zadovoljstvo činjenicom da će ovaj program omogućiti razvoj preventivnih mehanizama i planova. “Niko ne može da spriječi kišu da pada, a teško je i nekada spriječiti izlijevanje rijeke, ali možete spriječiti ljude da grade svoje kuće u zonama za koje se zna da su opasne, i možete izgraditi zajednicu koja je spremna da brzo reaguje ako dođe do katastrofe. Klizišta ne ubijaju ljude, nego nedostatak urbanističkog planiranja i obrušavanja zgrada. Drago mi je što ćemo zajedno s UN-om pokrenuti jedan od najvećih i najsveobuhvatnijih projekata za smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. Projekat ima za cilj smanjenje rizika od katastrofa u 10 opština. Ovo je tek početak. Ubijeđena sam da smanjivanjem rizika na prihvatljiv nivo možemo spasiti mnoge živote, zaštititi još više sredstava za život i znatno smanjiti ekonomske gubitke. “ – izjavila je gospođa Datwyler Scheuer.

Zajednički UN program će rješavati ključne prioritete u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u sektorima: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivrede.

Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, sa naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

Programu su prisustvovali partneri iz UN agencija uključenih u realizaciju programa, predstavnici ambasade Švicarske, relevantni partneri iz institucija na svim nivoima vlasti u BiH, kao i domaćini iz Maglaja koji u narednim godinama prenijeti svoje iskustva i naučene lekcije zajednicama koje će biti obuhvaćene novim programom.

Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima.