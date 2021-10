Plenković o snimci migranata: To je sramotno

Svečanom sjednicom Hrvatski sabor obilježio je svoj Dan, 8. listopada, u sjećanje na dan kad je Sabor 1991. godine donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ, čime je Hrvatska proglašena samostalnom i neovisnom državom.

Nakon svečane sjednice, medijima se obraća premijer Andrej Plenković.

“Veliko mi je zadovoljstvo čestitati Dan Hrvatskog sabora prisjećajući se povijesne odluke u zgradi INA-e nakon raketiranja Banskih dvora, krucijalnih povijesnih zbivanja za našu samostalnost. Važno je njegovati ulogu ovog predstavničkog tijela koje kroz zastupnike zrcali hrvatsko društvo”, rekao je na početku, prenosi N1.

Komentirajući raskol u SDP-u, izjavio je: “Važno je prepoznati aktere na političkoj sceni. Treba vidjeti koje su političke stranke i ljudi oni koji rade odgovorno kad dobiju povjerenje. Ovo što se zbiva u SDP-u loše je za SDP. Prije nekoliko godina sad izbačeni Bernardić suspendirao je Grbina. Pokazuju duh neuključivanja, to je loše. Ovo što radi SDP nema nikakve veze s HDZ-om koji ja vodim. HDZ je imao otpor prema meni od prvoga dana, nitko nije izbačen. Išli su rušiti vodstvo HDZ-a 2020. u demokratskim izborima, izgubili su i svi su ostali u HDZ-u. Oni koji su utekli u DP, to su smiješne priče. Evo koliko je niska kultura u drugoj stranci na političkoj sceni. Birači to ne mogu nagraditi”.

O snimci migranata premijer kaže: “Naložio sam sveobuhvatnu istragu, osuđujemo nasilje, posebno nasilje prema migrantima. Nisam primijetio da su ti ljudi nekome prijetili, to je sramotno”.

Dodao je kako se o tome razgovara s predstavnicom Europske komisije.

“Moramo utvrditi što se dogodilo i to se ne smije događati. Jedno je cijeniti rad hrvatske policije koja čuva zelenu granicu. Hrvatska iz političkih razloga neće dignuti žicu prema BiH, zbog odnosa s Bošnjacima, Srbima, Hrvatima… Svaka država štiti svoje granice. To se može, ali ne može se koristiti sila kao u ovoj situaciji u kojoj to nije bilo potrebno. Litva, Latvija, vidjeli ste što se događa, to je destabilizacija baltičkih zemalja i EU, teško im je, granice su im velike… Bjeloruske snage dolaze i guraju ljude preko granice. Pitanje nezakonitih migracija ozbiljno je pitanje”, napomenuo je, a prenosi N1.

Ministar Davor Božinović ima njegovo povjerenje, naglasio je, a izvješće o snimci se čeka.

“Što se tiče korištenja fizičke sile, to osuđujemo”, dodao je.

“Išlo se nemilosrdno rasturati Davora Filipovića koji je space shutle za sve njih”, rekao je Plenković.

Nedostaje znanja upravljačkim kapacitetima, dodao je premijer komentirajući situaciju u Zagrebu.

“To je neozbiljno. Kad vidimo da je u 9 i 30 svjetlo u uredu gradonačelnika, moramo plakati zbog toga? Ne sjećam se da je itko imao takvo maženje i paženje. Ovo što je Samodol napisao – da je to bila vlast HDZ-a, mi ne bi mogli disati od kričanja, srušio bi se Grad, država i sve. Ovdje? Cici-mici, nešto. Nemaju iskustva, a jesu li u sukobu interesa, neka se ispita. Da je obrnuto, svi bi lonci već lupali. Gdje su nestali lončari? Jeste li vidjeli koji akteri dolaze na konzultacije? Sve je to orkestar”, rekao je.

Autor: N1 / Vijesti.ba