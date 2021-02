Plenković najavio blago ublažavanje mjera: Od ponedjeljka kafa za ponijeti, otvaraju se teretane, škole stranih jezika i kasina

Premijer Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković najavio je danas na sjednici vlade da se od 15. februara otvaraju teretane i fitnes centri, a kafićima će se omogućiti prodaja kafe za ponijeti, dok će se djeci omogućiti nastava u školama za strane jezike i radionicama. Radit će i kladionice, automat-klubovi i kazina.

– Danas smo 3. po redu u EU, to je komparativna slika, imamo peti najveći dvosedmični pad po broju umrlih. Identificiran je britanski soj i dolaze hladni dani pa mnoge evropske zemlje, koje imaju znatno strožije mjere, u ovom ih trenutku produžuju ili poostrožavaju. S druge strane, nakon zastoja s cjepivom imamo naznake da će doći do ubrzanja isporuke “Pfizera” i “AstraZenece”. Do sada smo dobili 150.000 doza, očekujemo 600.000 doza do kraja marta pa će se moći cijepiti znatno veći broj sugrađana nego dosad – rekao je Plenković.

Prema informacijama koje ima vlada, kazao je, nema prepreka da sugrađani stariji od 65 godina primaju vakcinu “AstraZenece”.

– Što se tiče mjera ograničenja, pratili smo razvoj situacije i rekli smo da će nam referentni trenutak biti sredina februara. Nakon razgovora smatramo da možemo donijeti nekoliko odluka koje su popuštanje uz veliku dozu opreza. No ono što želimo je poslati nekoliko poruka. Mjere se odnose na to da se ugostiteljima omogući prodavanje kafe za van, naknade za februar vrijede za cijeli mjesec, da se omogući otvaranje teretana i fitnes centara uz poštivanje epidemioloških mjera, da se omogući djeci nastava u školi za strane jezike, otvaranje kladionica, automat-klubova i kazina uz ograničenja za konzumaciju pića – rekao je Plenković.

Najavio je da će od 1. marta biti vrijeme za sljedeću analizu učinka mjera. Tada će se eventualno ići na novo popuštanje ili pooštravanje ako se uoči pogoršanje epidemiološke situacije.

Autor: Avaz.ba