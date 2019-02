Pjevačica s kojom je Šaulić sinoć nastupao: “Jedna stvar mi je spasila život”

View this post on Instagram

Ne znam kako da pocnem ovu objavu, sve sto bih rekla je mozda suvisno. Tesko mi je, pre nesto vise od 12 sati bili ste na bini i bili ste zivi. Vasa supruga je izgubila muza, vase cerke i sin su izgubili oca, vasi unuci su izgubili dedu, region je izgubio najvecu zvezdu i najboljeg vokala svih vremena. Osim sto ste mi obelezili karijeru, naucili ste me koliko je vazno i koliko je prelepo biti tako izvanredan a opet toliko jednostavan, uljudan, pristojan, prizeman. To nije klise, to je istina. Uvek cu rado pevati nas duet, kao i do sada, ali tesko bez suza… Mozda bi neko sve ovo bolje i lepse rekao, ali ja ne umem i sokirana sam…