Pjevačica poginula u sudaru: Njena posljednja objava dirnula je sve

Popularna američka country pjevačica Kylie Rae Harris poginula je u automobilskoj nesreći u Novom Meksiku, a život je izgubila i 16-godišnja djevojka iz drugog automobila, prenosi Jutarnji list.

30-godišnja Teksašanka u srijedu je vozila na muzički Festival u gradić Taos, a nesreća u kojoj je izgubila život dogodila se oko 21 sat na državnoj cesti 522.

Prema zapisniku policije, nesreći je kumovao alkohol, ali nije konkretno navedeno koja je osoba iz sudara tri automobila bila pod utjecajem opijata.

Vozač trećeg automobila kojem ne navode identitet prošao je bez povreda.

Nekoliko sati prije sudara Harris je objavila na Twitteru kako vozi na rezervi i da mora hitno stati dotočiti gorivo.

Nedugo potom, posljednja priča na Instagramu koju je objavila bila je vrlo emotivna, a Harris je u videu ispričala kako je doslovno svaki član njene obitelji umro tačno na tom području kroz koji je prolazila u okolici Taosa.

“Upravo sam stigla u Taos, gdje sviram na muzičkom festivalu. Volim taj festival, za one koji ne znaju… moji djed i baka su stanovali u Taosu, moj ujak još stanuje ovdje, no doslovno svi osim ujaka su preminuli u Taosu, uključujući i mog oca. Plačem dok vozim ovim cestama… Vozim već 12 sati, to je iscrpljujuće i dosadno, ali posljednjih par sati vozeći kroz ove planine u meni naviru uspomene… Sjećam se kada sam bila malena djevojčica i kada me otac vozio ovom cestom u automobilu na zadnjem sjedištu, to je bilo najbolje na svijetu”, rekla je i dodala kako svako tuguje na drugačiji način.

Idućeg dana, u četvrtak, trebala je nastupiti na Big Barn Dance festivalu, piše Jutarnji list.

Smrt u sudaru lijepe pjevačice potvrdio je njen glasnogovornik rekavši – “srca su nam slomljena, Kylie Rea poginula je noćas u automobilskoj nesreći.”

“Detalji o nesreći još nisu poznati, a ovim putem, u ovom teškom trenutku, molim za privatnost za članove njene porodice”, dodao je.

Svi koji su poznavali Kylie Reu znaju koliko je voljela svoju obitelj i koliko je voljela glazbu. Odajte počast njenom neusporedivom duhu i entuzijazmu za oboje i koliko god možete, danas širite ljubav slušajući njenu inspirativnu glazbu.”

Policija još ne iznosi detalje o prometnoj nesreći, a istraga je u toku.

Autor: Radiosarajevo.ba