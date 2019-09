Pjanić: Navikli smo na kritike, ali želimo da budemo najbolji tim u Evropi

Miralem Pjanić je golom protiv Brescije donio tri boda Juventusu na neugodnom gostovanju, a nakon utakmice izjavio je da je trijumf Bianconera zaslužen.

Domaći su već ne startu poveli, ali Stara dama je do kraja susreta preokrenula rezultat.



“Šteta je što smo odmah na početku primili gol, ali smo bez obzira na to nastavili pokušavati igrati svoju igru. Mislim da smo apsolutno zasluženo osvojili tri boda, imali smo veći posjed lopte i mogli smo postići još nekoliko golova, ali na kraju je ipak bilo otvoreno do posljednje minute. Imali smo dobar protok lopte, ali ako želimo igrati još bolje, onda moramo biti još oštriji u napadu“, rekao je Pjanić koji poziva na strpljenje.



“Potrebno nam je strpljenje, smirenost i puno rada na treninzima, a mnogi od nas su već navikli na kritike jer su one prisutne svake godine, bez obzira na rezultate. Cilj nam je osvojiti sve u ovoj sezoni, radimo na tome da budemo najbolji tim u Evropi, ali ovo je tek početak”, jasan je Zmaj.

Autor: SCsport.ba