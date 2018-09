Piloti nisu regulisali pritisak u kabini, pa 166 putnika krvarilo iz ušiju i nosa

Tridesetak putnika indijskog aviona krvarilo je iz nosa i ušiju nakon što je posada zaboravila aktivirati izjednačenje pritiska u kabini, zbog čega je avion morao da sleti.

Sa 166 putnika i članova posade, let Mumbai – Jaipur kompanije ‘Jet Airways’ vratio se na polazište 45 minuta nakon polijetanja jutros, nakon što su se pojavili alarmantni simptomi.

U videosnimku objavljenom na Twitteru vidi se prizor u kojem vlada smrtna tišina u kabini, a putnici nose maske s kisikom.

– Panično stanje zbog tehničkog problema na @jetairways 9W 0697 od Mumbaija do Jaipura. Avion se vraća u Mumbai nakon 45 minuta. Svi su putnici na sigurnom, a među njima i ja – napisao je na Twitteru Darshak Hathi u poruci s aerodroma.

Lalit Gupta, viši znaničnik indijske regulacije za avione (DGCA), izjavio je za “Hindustan Times” da je posada zaboravila uključiti prekidač za izjednačenje pritiska u putničkoj kabini.

Avionska kompanija “Jet Airways” jutros se u saopštenju za javnost izvinila svim putnicima zbog neugodnosti, javlja “CNN”.

– Avion B737 sa 166 putnika i 5 članova posade sletio je jutros sigurno u Mumbai, putnici su prevezeni na aerodrom i odmah je pružena ljekarska pomoć onima koji su se žalili na bolove u ušima i krvarenje iz nosa – navodi “Jet Airways” u saopštenju.

Zvaničnici bilježe bizarne incidente u Indiji. U januaru je “Jet Airways” otpustio dvojicu pilota jer su nakratko napustili kokpit usred leta zbog žestoke svađe, piše Index.hr

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps

— Darshak Hathi (@DarshakHathi) September 20, 2018