Petev u četvrtak objavljuje spisak, neće biti press konferencije

Selektor “A” reprezentacije BiH Ivajlo Petev (Ivaylo) danas će uputiti pozive igračima koji konkurišu za martovske utakmice nacionalnog tima u kvalifikacijama za SP u Kataru 2022.

Bh tim se 24. marta u Helsinkiju sastaje s reprezentacijom Finske, tri dana kasnije na programu je prijateljski susret u Zenici sa Kostarikom, a zatim 31. marta u Sarajevu gostuje selekcija Francuske.

Spisak reprezentativaca za ove mečeve zvanično će biti objavljen na stranici Saveza u četvrtak, 11. marta.

– Zbog pogoršane epidemiološke situacije neće se održati press-konferencija ali će predstavnici medija nakon objave spiska, imati priliku da pošalju pitanja i to isključivo preko zvaničnih domena svojih redakcija. Od trenutka objave spiska, pitanja slati na email adresu: [email protected] do petka do 09.00 sati. Selektor Ivajlo Petev će uživo odgovarati na pitanja posredstvom YouTube kanala NS/FS BiH u petak, 12.03.2021. u periodu od 11:00 do 11:30 sati – poručili su iz N/FS BiH.

Autor: Avaz.ba