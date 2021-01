Petev: Igrači sami sebe biraju u reprezentaciju

Veoma je bitno da saznam zašto se dogodilo da u 2020. godini BiH ne ostvari nijednu pobjedu. Kada to saznam, od početka ćemo krenuti raditi na tome. S obzirom na kvalitetu koju BiH ima, uvjeren sam da ćemo vratiti taj kult koji su Zmajevi imali, izjavio je u intervjuu za portal Radiosarajevo.ba novi selektor fudbalske reprezentacije BiH Ivajlo Petev.

Bugarski stručnjak, bivši selektor Bugarske, te bivši trener Ludogoreca, zagrebačkog Dinama, poljske Jagelonije, ističe da Bosna i Hercegovina ima veoma kvalitetne igrače.

– Ako uspijemo vratiti kult da u svakoj utakmici idemo na pobjedu, da na terenu pružimo i 150 posto naših mogućnosti, to će biti pravo. Iskreno, mi smo svi i dužni da to napravimo. Kada to uspijemo ostvariti, a uvjeren sam da ćemo to napraviti, bit će to dobri dani za BiH i Zmajeve – rekao je Petev, čije je imenovanje izazvalo brojne reakcije.

On nije želio da govori o tome gdje su griješili njegovi prethodnici, ali kaže da ima mnogo stvari na kojima treba raditi.

– Ono što je važno naglasiti, a to je veoma bitno – kada igrači igraju odlično, onda oni sami sebe biraju u reprezentaciju. Nema trenera na svijetu koji će znati da ima dobrog igrača, a on ga ne želi pozvati među kandidate – rekao je, između ostalog, Petev za Radiosarajevo.ba.

Autor: Face.ba / Radiosarajevo.ba