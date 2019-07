Pet sekundi službeno, tri zapravo: Najbrži nokaut u historiji

Samo tri sekunde trebale su Horheu Masvidalu (Jorge) da obilježi UFC 239 spektakl u Las Vegasu. Samo zbog sporije reakcije sudije vrijeme potrebno za njegov nokaut protiv Bena Askrena vodi se kao pet sekundi, umjesto tri, no i pored toga riječ je o najbržem nokautu u UFC historiji.

Do sada neporaženi Askren vidio je Masvidala kao najlakšu moguću prepreku do borbe za UFC titulu, prozivanjem je došao do ugovaranja borbe, no na kraju se prevario. Prvi poraz u karijeri doživio je brutalno, najbržim nokautom u historiji.

Nakon borbe, Masvidal je rekao da je razočaran što nije imao punih 14 minuta da “mlati” svog protivnika.

-Stvarno sam ga želio mlatiti 14 minuta i 30 sekundi, ali to se nije dogodilo. Čovjek je pričao gluposti i morao sam mu pokazati da za to nekad snosiš teške posljedice – rekao je Masvidal.

