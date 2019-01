Penzioner iz Zagreba postao hit na internetu kada su ga pitali plaši li se gripe (VIDEO)

Nakon što je hrvatski ministar zdravstva Milan Kujundžić zamolio građane, naročito penzionere, da se što manje kreću u zatvorenim prostorima gdje cirkulira virus gripe, komentar jednog penzionera na ulicama Zagreba nasmijao je regiju.

Naime, novinari N1 televizije pitali su ljude plaše li se gripe, a jedan penzioner na zagrebačkom Cvjetnom trgu postao je hit na Twitteru.

“Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, pi*da ti materina”, poručio je vitalni 82-godišnjak.

Penzioner je vrlo brzo prozvan legendom na internetu, a video s njegovim komentarom proširio se društvenim mrežama.

Inače, danas je na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu održana konferencija za medije na kojoj je istaknuto kako je gripa ove godine jača nego lani.

Autor: N1