Papagaj Hugo upozorava vlasnika da stavi masku (VIDEO)

Hugo, prelijepi afrički sivi žako, podvrsta kongo, postao je hit na društvenim mrežama, gdje ima oko 20000 pratilaca.

On umije da izgovori oko 2000 riječi, ali takođe zna da sklopi i rečenicu. Neke izmišlja sam, a neke su imitacija rečenica koje je čuo.

Njegov vlasnik Andrija Gudelj kaže da je Huga dobio prije oko 4 godine i da se od tada ne razdvajaju.

Ovaj papagaj umije vrlo dobro da procijeni ljude, pa tako kad mu priđe neko nepoznat, prvo ga dobro odmjeri, pa tek onda odluči da li će prići ili ne. Ako mu se neko ne svidi, uglavnom gleda kako da toj osobi napakosti.

Andrija je rekao da su ovi papagaji vrlo inteligentni.

-Inteligencija ovih ptica je na nivou djeteta od četiri do sedam godina. Žive od 80 do 120 godina u prirodi, a u zatočeništvu, uz prave uslove i pravilnu ishranu, do 100 godina. Veoma su inteligentni i društveni i ne podnose samoću. Jako se vežu za svog vlasnika, pa obavezu prema ovoj vrsti ljubimca ne treba shvatiti olako, jer su jako osjećajni i skloni autodestrukciji ako ne dobiju dovoljnu količinu pažnje i ljubavi- rekao je on.

Kao i ljudi tokom pandemije korona virusa, i Hugo je u izolaciji. On svakodnevno sluša vijesti o virusu, pa je naučio dosta novih riječi, pogotovo o koroni.

Andrijina majka koja provodi puno vremena sa Hugom naučila ga je kako da kaže ‘stavi masku, korona je’, a pošto je Hugo veoma inteligentan, on je tu rečenicu naučio za samo sat vremena.

Takođe je naučio da upozori svog vlasnika da stavi masku ako ide napolje.

Andrija je objasnio kako Hugo uči da priča.

“On uči tako što povezuje radnju s riječima pa zna i razumije značenje riječi. Trudim se da što više vremena provodi izvan kaveza jer je to veoma bitno za njegov pravilan psihofizički razvoj pa tako ima dovoljno vremena i prostora za istraživanje. Međutim, opreza nikada dosta, tako da i u tim trenucima Hugove lagane šetnje i letjenja po stanu, ja sam na oprezu da se ne povrijedi”, ističe njegov vlasnik.

