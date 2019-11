Palmer: Neophodan kompromis među zemljama regiona nakon neuspjeha EU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom.

Njih dvojica razgovarali su “u četiri oka”, a potom je uslijedio sastanak u proširenom sastavu.



Palmer je rekao da je odluka EU da ne dodijeli datum za početak pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji “istorijska greška”.



“To je po našem mišljenju istorijska greška i loša poruka regionu”, rekao je Palmer na konferenciji za novinare nakon sastanka, prenose Vijesti.ba.



On je istakao da je u ovom tenutku važno naći kompromis između zemalja u regionu pogotovo nakon neuspjeha EU, što se pokazalo i na primjeru Albanije i Sjeverne Makedonije.



“SAD želi da zapadni Balkan ima evropsku perspektivu i radićemo sve da ubijedimo EU”, poručio je ovaj američki zvaničnik, te dodao da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o političkoj situaciji ne samo u ovoj državi, već i u regionu.



Vučić je ocijenio da su razgovori bili otvoreni i iskreni, te dodao je da zadovoljan sadržajem tih razgovora.



“Razmotrili smo sva sporna pitanja i razlike koje postoje između nas. Odlučni smo da pronalazimo rješenja koja bi u budućnosti značila bolje bilateralne odnose Srbije i SAD-a, te konstruktivan pristup i da se u odnosima sa Prištinom što prije vratimo dijalogu”, poručio je Vučić.



Vučić je uputio poziv američkom predsjedniku Donaldu Trampu da posjeti Srbiju, prenose Vijesti.ba.



“To bi bio snažan impuls razvoju naših bilateralnih odnosa”, poručio je Vučić.



Kako je istakao, stavovi Srbije i SAD-a o Kosovu su različiti. To, dodao je, nije tajna, prenose Vijesti.ba.



“Amerika je priznala nezavisnost Kosova. Srbija ima potpuno drugačije stanovište”, podsjetio je Vučić, te dodao:



“O svim pitanjima koja su bolna otvoreno sam pričao sa Palmerom. Kao što je i on meni rekao sve što mu smeta. On je meni odgovorio, ja sam njemu odgovorio, mislim da smo mnoge stvari razjasnili”.



Vučić je dodao i da će za dva mjeseca postojati uslovi za nastavak dijaloga sa Prištinom, te da to vodi kompromisnom rješenju.



“Srbija je spremna za komrpomis, ali nije spremna za sopstevno unižavanje svoga naroda i na Kosovu i Metohiji i u cjelini i svoje države”, kazao je Vučić.

Autor: Vijesti.ba