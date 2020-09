Palmer: Naša vizija je BiH integrisana u EU i NATO

Ovo je moj prvi put izvan Vašingtona u posljednjih 6 mjeseci, i nije slučajno da sam izabrao baš Sarajevo, kazao je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Metju Palmer (Matthew).

Dodao je da želi dati podršku izborima u Mostaru koji se održavaju nakon 12 godina.



– Politika nije nešto što se mladim u ovoj zemlji događa, već nešto u čemu oni treba da učestvuju. Važno je biti u BiH i obilježiti 25 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ja sam više zainteresiran za BiH u narednih 25 godina, ali ovo je važna godišnjica i da se procijeni gdje je BiH danas na putu prema Evropi. Vrlo važno vrijeme da se procijeni koje su to reforme koje treba poduzeti za nastavak tog puta – istakao je Palmer.



Govoreći o pandemiji koronavirusa i odgovoru BiH na ovaj problem Palmer je kazao da je to ogroman izazov ne samo za BiH.



– Korona je izazov ne samo za BiH. Ovo nije linearna borba, već dođe do rasta broja oboljejih, pa do pada. Fundamentalno je za BiH da virus ne zanimaju etničke linije ograničenja i potrebna je saradnja između entiteta, ali i saradnja sa državom, pa i kantonima. Puno posla se treba uraditi kako bi se kolektivno odgovorilo na ovaj problem. Ne radi se samo o tome šta političari rade, svi građani imaju svoju odgovornost, moramo da nosimo maske i držimo distancu, peremo ruke. Imamo puno odgovornosti – smatra Palmer.



Na pitanje o izborima o Mostaru i izmjenama Izbornog zakona BiH, Palmer je kazao da je to teška tematika.



– Postoji širok opseg reformi koje su neophodne i poželjne. Razumijem aspiracije i želje lidera Hrvatske zajednice u BiH i otvoreni smo za razgovore. Kakve god reforme se provode one moraju biti konzistentne sa evropskim obavezama BiH i da ne stvaraju nove prepreke na tom putu, a to je put članstva u EU. Izborna reforma je samo jedna na tom putu. Sistemi u BiH moraju biti kompatibilni sa sistemom EU – poručio je Palmer.



Govoreći o djelovanju EU u BiH i pomoći SAD-a, Palmer je istakao da EU radi dobar posao u BiH.



– Podržavamo napredak na realizaciji 14 tačaka iz mišljenja Evropske komisije. Sve je napisano, ne trebam ja da smišljam odgovor. Imate poglavlja i poglavlja koja su pojašnjena. Ono što ne dostaje je politička volja. Naša vizija BiH je da ona bude integrisana u EU i NATO. Ljudi u BiH imaju slobodan izbor, a mi želimo da budemo podrška u tom procesu. Odgovornost je ipak na političkim liderima, onima koje je odabrao narod u BiH. Pozvao bi sve u BiH da iskoriste priliku i da glasaju, a posebno građane Mostara koji su propuštali ovu priliku više od decenije – naglasio je Palmer.



Dodao je da postoji znakovi pored puta i sve je objašnjeno, potrebna je samo politička volja.



Na pitanje o izjavama Milorada Dodika o Kosovu i statusu RS, Palmer je istakao da SAD ne postoji relevantno poređenje Kosova i RS.



– Kosovo je zemlja i imamo diplomatske odnose sa njima. Što se tiče RS, okvir za političku budućnost je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a to je budućnost BiH koja je nezavisna i ima svoj teritorijalni integritet. Ta budućnost je najbolja za ljude u RS, ali i sve u BiH. Jako bi voljeli vidjeti sporazum između Beograda i Prištine čime bi se otvorio puta ka EU – istakao je Palmer.



Govoreći o sporazumu Vučića i Hotija u Vašingtonu, Palmer je istakao da dogovor koji je postignut usmjeren je na podršku normalizaciji ekonomskih odnosa.



– Ekonomska normalizacija trebala bi omogućiti i političku normalizaciju odnosa. Bio sam prije par dana u Briselu i razgovarao sam s Lajčakom, Vučićem i Hotijem. Kazao sam da SAD podržavaju proces koji vodi EU i ja uopće ne bi uključivao u te procese Bosnu i Hercegovinu. Ono što se dešava sa RS je unutarnje pitanje BiH i to je opredjeljnje i Vučića – pojasnio je Palmer.



Na pitanje o stanju u bh. pravosuđu, Palmer je kazao da nema ništa važnije za BiH od vladavine prava.



– Ništa bitnije od toga nije, jer je to borba protiv korupcija koja nadgriza privredu i povjerenje građana u politiku i sistem. Potrebno se boriti istražnim sredstvima i zakonima. Bogaćenje izabranih lidera trebalo bi zakonski goniti i to je suština reformi koje će približiti BiH članstvu u EU – naglasio je Palmer.

Autor: Avaz.ba