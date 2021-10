Palmer i Eichhorst u Sarajevu, prioritet model za Predsjedništvo

Specijalni izaslanik SAD-a za izbornu reformu u BiH, Matthew Palmer i direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Eichhorst danas stižu u BiH.

Tri sedmice nakon prvih razgovora, ponovo će u fokusu biti izmjene Izbornog zakona BiH. Nova runda razgovora je već počela i to u Zagrebu, susretom Palmera sa premijerom Hrvatske Andrejem Plankovićem.

Palmer je u Zagrebu rekao da se Sjedinjene Američke Države i dalje zalažu za brisanje etničkog predznaka članova Predsjedništva BiH.

– To je komplicirano, ali moguće je ostvariti održivi izborni model koji je u skladu i s presudom ESLJP-a i s mantrom o jednoj državi, dva entiteta, tri konstitutivna naroda plus ostali. To ostaje nepromijenjeno – rekao je Palmer novinarima u Zagrebu.

U Sarajevo dolazi s prijedlogom da se akteri najprije bave izborom članova Predsjedništva i s time povezanim ograničenim izmjenama Ustava, a potom sveobuhvatnom izbornom reformom koja uključuje i izbore za Dom naroda.

– U izbornoj reformi moramo identificirati ono što je ostvarivo i fokusirati se na to. Mislim da se mogu riješiti oba problema. Ali ako se to pokaže teško, ja sam za to da prioritet bude izborni model za tri člana Predsjedništva – rekao je Palmer.

