Pahor: Odbijam sve opasne ideje o promjeni granica

Predsjednik Slovenije Borut Pahor odbacio je danas svaku ideju o mogućnosti promjena granica na Zapadnom Balkanu.

On je na današnjoj konferenciji za medije u Ljubljani kazao kako je njegova politika što brže uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u EU.

“Kao iskreni i dokazani prijatelj BiH nisam ništa znao o “non paperima” tokom posljednje posjete Sarajevu. Podržavam proširenje EU na Zapadni Balkan i smatram da je to geopolitički prirotet prve kategorije”, poručio je slovenski premijer.

Pahor smatra da bi najbolje bilo kad bi se EU odlučila da u razumnom i kratkom roku uključi sve zemlje Zapadnog Balkana i da tome prilagodi svoju strategiju širenja.

“Pozivam sve lidere Zapadnog Balkana da brže provedu reforme i naprave korak na putu ka EU. Smatram da je proširenje EU na Balkan zapravo i pitanje vremena i ne samo političke volje. Ako se to ne dogodi, za posljedicu može imati rast nacionalizma u tim državama i angažiran utjecaj trećih država”, kazao je prvi čovjek Slovenije.

Predsjednik Slovenije smatra kako bi uključenje Zapadnog Balkana u EU značilo očuvanje cjelovitosti država, rješavanje njihovih problema i doprinijelo bi stabilnosti cijelog regiona i cijele Evrope.

“Samo članstvo u EU umanjilo bi naivne ideje o mijenjaju granica koje se ne mogu dogoditi mirnim putem. Odbijam sve opasne ideje o promjeni granica.

Što se tiče njegove nedavne posjete Sarajevu Pahor je kazao da je on iskreni i dokazani prijatelj BiH i da je kao predsjednik Slovenije u BiH bio sedam puta.

“Bio sam u Srebrenici i odao počast žrtvama genocida i poslao snažne poruke. Na posljednjem sastanku sa članovima Predsjedništva BiH nisam znao ništa o non paperu, ni prije ni kasnije. Napominjem da se odlučno protivim tzv. zamislima o konačnom raspadu Jugoslavije, jer smatram da to nije moguće postići mirnim putem”, istakao je on.

Pahor je zaključio kako je on jedan od rijerkih lidera koji jasno i glasno naglašavaju značanj pomirenja za budućnost regije.

“Zagovaratelj sam cjelovite BiH i njene euroatlantske budućnosti”, zaključio je Borut Pahor.

