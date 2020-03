Pacijent prešutio zarazu korona virusom, 12 zdravstvenih radnika u samoizolaciji

U zagrebačkom KBC-u Sestara milosrdnica u toku je epidemiološko postupanje zbog pacijenta koji je prije dva dana došao na hitnu operaciju, a kasnije se ispostavilo da je zaražen korona virusom, jer je bio bliski kontakt druge zaražene osobe.



O tom slučaju ranije danas je izviješteno na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite RH.

Riječ je o osobi koja je zatajila potencijalnu zarazu nakon što je bila u kontaktu s rođakom iz Njemačke, kojem je ranije potvrđen korona virus. To je prvi zaraženi pacijent korona virusom u zagrebačkoj KBC Sestara milosrdnica, u Vinogradskoj ulici, a starije je životne dobi.

Operacijska dvorana, šok-soba i jedinica intenzivne njege se dezinficiraju, pacijenti su premješteni, a 12 zdravstvenih djelatnika je u samoizolaciji. Još jedan pacijent zbog kontakta sa zaraženim pokazuje simptome, a test će napraviti i sam ravnatelj. Sada se zbog toga otkazuju operacije malignih tumora i aneurizmi, objavila je večeras Hrvatska televizija.

“Jedan pacijent, koji je ležao radi prijeloma do gospodina, radi temperature je premješten na odjel izolacije, koji smo isto tako pripremili u zasebnoj zgradi i njegovo testiranje je u tijeku”, kazao je za HRT ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Mario Zovak. Dodao je kako iz predostrožnosti do utorka neće biti operirani pacijenti koji zahtjevaju intenzivno liječenje. Siguran sam da smo do utorka ponovno u punoj funkciji, rekao je ravnatelj Zovak, prenosi Hina.

U Hrvatskoj je u subotu poslijepodne potvrđeno ukupno 206 oboljelih od korona virusa, što je 49 slučajeva novih zaraza više nego jutros, a 78 više u zadnja 24 sata, izvijestio je ranije danas Nacionalni stožer Civilne zaštite. Dosad je testirano ukupno 2.100 bolesnika.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak rekao je na konferenciji Nacionalnog stožera da je dosad zaraženo 12 liječnika, a novi slučaj je otkriven u Dubrovniku.

