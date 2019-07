Ozil napadnut nožem, Kolašinac ga odbranio (VIDEO)

Danas je igrač Arsenala Mesut Ozil bio meta napada dvojice pljačkaša koji su ga dočekali i napali noževima u Londonu, javljaju mediji.

Kako javlja The Sun, malo toga je oko ovog slučaja poznato u detalje, ali ono što se zna je to da mu je u pomoć pristigao suigrač, reprezentativac BiH Sead Kolašinac. Na video snimci se vidi kako je Kolašinac goloruk krenuo u obračun s naoružanim razbojnicima, prenosi N1.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro