Ovo je sigurno gol godine: Uradio salto i pogodio ubačajem iz auta (VIDEO)

Alireza Haghighi, poznati iranski golman, koji je bio na golu reprezentacije na SP-u 2014, zaslužan je za najbizarniji gol godine.

Vratar Gol Gohara postigao je autogol u derbiju petog kola koji je njegov klub na svom terenu izgubio 1:2 od Paykana i to tako da je samo dotaknuo lopti koju je iz velike udaljenosti i to iz auta, dakle rukom, prema njegovom golu poslao suparnički igrač Nader Mohammadi.

Mohammadi je izveo potez omiljen među iranskim nogometašima. Uzeo je veliki zalet i trčeći od ruba terena uradio je salto i kada je došao do ruba terena, izbacio loptu prema golu. To je uradio više gotovo 40 metara udaljen od gola, ali precizno, vješto i iznenađujuće za Haghighija. On je istrčao s gola, a kada je vidio da mu lopta ide u mrežu krenuo nazad, ali stigao je samo dotaknuti prije ulaska u gol.

Tako je omogućio da gol bude regularan, jer da je nije dirao, pogodak ne bi bio priznat.

Autor: Fokus.ba