Ovih pet filmova je ostvarilo najveću zaradu u 2021. godini

Uprkos svim nedaćama i neizvjesnosti koju je sa sobom donijela pandemija koronavirusa, neka filmska ostvarenja se mogu pohvaliti zaista sjajnom zaradom.

Iako bioskopske sale nisu bile pune kao inače, pet filmova je uspjelo da se probije na tržištu i primami publiku. Mi vam donosimo pet filmova koji su ostvarili najvišu zaradu u godini na izmaku.

Na čelu liste je “Spider-Man: No Way Home” i nova verzija superheroja kojeg tumači Tom Holand (Holland). Film je premijerno prikazan 17. decembra, a od tada je zaradio preko 287 miliona dolara.Drugo mjesto zauzeo je prvi azijski superheroj iz Marvel – “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” koji je u 2021. godini inkasirao preko 225 miliona dolara. Film je to koji je spojio daleki istok i već postojeći svijet, predstavivši azijsku kulturu na autentičan način.

Na trećem mjestu je “Venom: Let There Be Carnage”, nastavak filma u kojem glavnu ulogu tumači Tom Hardi (Hardy). Ovo je još jedan film o junacima iz Marvelovog svijeta, a može se pohvaliti sa zaradom od preko 212 miliona dolara.

Još jedan Marvelov film je u vrhu. U pitanju je “Black Widow” u kojem glavnu ulogu igra Skarlet Johaneson (Scarlett Johannson). Film je, iako je junakinja imala tužbu protiv Diznija zbog kršenja ugovora, ostvario odličnu zaradu, inkasirajući oko 184 miliona dolara.

Na petom mjestu je deveti nastavak kultnog filma “Fast and Furious”. Iako se čini da kreatori franšize nemaju ideja, oni nas iznenade, a vjerni fanovi obavezno pogledaju franšizu koja je počela još prije 20 godina. Deveti nastavak je zabilježio zaradu od preko 173 miliona dolara, prenosi “Nova”.

Autor: Avaz.ba