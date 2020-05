Ove sedmice se otvaraju granice za poslovne ljude, od 1. juna za sve

Do kraja ovog mjeseca mnoge mjere koje su na snazi u cijeloj BiH, zbog sprečavanja širenja virusa korona, će se znatno ublažiti, a to podrazumijeva i otvaranje granica, povratak studenata na fakultete i slične promjene.

Kako je potvrđeno za Srpskainfo, granice BiH će biti otvorene od 1. juna, ali neki će u zemlju moći da uđu i prije toga.



– Poslovni ljudi iz inostranstva će državnu granicu moći da prelaze već od ove sedmice, uz obavezno poštovanje svih mjera koje definišu zdravstveni radnici – rekao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.



Po njegovim riječima, Savjet ministara će ovih dana imati ovu temu na dnevnom redu. Oni bi trebalo da izmjene Odluku o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH i tako dozvole ulazak i boravak u zemlji poslovnim ljudima iz inostranstva koji imaju važne poslovne obaveze u BiH.



Uslov za to biće da imaju potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-COV-2 ovlašćene laboratorije, ne stariju od 48 sati, te pozivno pismo kompanije u koju dolaze, o čemu je Srpskainfo već pisala.



Republički štab za vanredne situacije već je definisao pod kojim uslovima stranci koji dolaze zbog poslovnih obaveza mogu da borave u RS, a te mjere su usaglašene i s Federacijom BiH, i to na sastanku dva premijera s predsjedavajućim Savjeta ministara, piše Srpskainfo.



Tako će strani državljani koji zbog poslovnih obaveza dolaze u RS inspektoru na granici predočiti potvrdu i pismo, a inspektor će im izdavati rješenje o kućnoj izolaciji od 14 dana, s tim što, ako prije završe poslovne obaveze, mogu bez problema da napuste RS i BiH. Zbog toga će stranci koji ulaze morati i da navedu adresu boravka, ali i mjesta rada tokom boravka u RS.



U Privrednoj komori RS objašnjavaju da je ova mjera bitna za desetine privrednih subjekata u RS, u koje poslovni ljudi i partneri iz inostranstva treba što prije da dođu zbog potpisivanja ili realizacije ugovora i poslova. Zemlje u okruženju su, podsjećamo, već donijele ovakve odluke, odnosno dosta liberalizovale prelazak preko svojih granica.



Još jedna velika promjena koja bi trebalo da se do kraja maja desi u RS je i povratak studenata na fakultete, s obzirom na to da odlukom Vlade RS ispiti počinju od 1. juna. Do tada se, međutim, mora naći i rješenje za smještaj studenata, prvenstveno u Banjaluci, gdje se dva paviljona studentskog centra, po odluci Republičkog štaba za vanredne situacije, odavno koriste kao objekti za izolaciju karantinskog tipa za ljude koji su pozitivni na virus, piše Srpskainfo.