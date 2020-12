Ovakve intervencije sudaca ne viđamo u kavezu: Spasio djevojku od vrlo neugodne situacije

Jedan od ponajboljih MMA sudaca Jason Herzog sjajno je reagirao u situaciji koja je mogla biti vrlo neugodna za jednu borkinju.

Za vikend je u Las Vegasu održan UFC on ESPN 18, koji su trebali predvoditi Curtis Blaydes i Derrick Lewis, ali je sjajan teškaški okršaj propao nakon što se saznalo da je Blaydes pozitivan na koronavirus.

Na glavnom programu vidjeli smo jednu žensku borbu između Norme Dumont Viane i Ashlee Evans-Smith. Uvjerljivu pobjedu upisala je Brazilka Dumont Viana, jednoglasnom sudačkom odlukom, no više od njezine dominacije jedan je detalj posebno obilježio susret.

Suce uglavnom vidimo da zaustavljaju mečeve kada se dogodi neki ilegalan udarac, kada ispadne štitnik za zube jednom od boraca i slično. No do sada, barem u UFC-u, nismo vidjeli da sudac nakratko prekida borbu kako bi popravio sportski grudnjak jednoj od borkinja.

U trenutku kada je Viana bila u “mount” poziciji, odnosno kada je sjedila na svojoj suparnici i pokušala kreirati “ground and pound” situaciju, Evans-Smith je u pokušaju da ju prebaci na stranu pomaknula grudnjak dosta visoko.

U nastojanju da ne dođe do neugodne scene i otkrivanja grudi pred kamerama, sudac Herzog zaustavio je borbu, popravio sportsku opremu kasnijoj pobjednici, te im potom dao znak da nastave s borbom.

Pri svom ubacivanju u borbu Herzog nije micao djevojke iz pozicije, već ih je samo “pauzirao” u poziciji u kojoj su bile te ih nakon toga pustio da nastave.

Brojni komentari na ovu scenu bili su vrlo pohvalni za suca koji je odlično reagirao i pritom spriječio bilo kakvu neugodu za brazilsku borkinju.

Good ref… No hesitation in fixing the over the shoulder boulder holder 👌 pic.twitter.com/Ng4Zmg61iJ